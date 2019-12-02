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Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

02.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:04Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi
, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Çarşamba, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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