Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Kasımpaşa, bir futbolcusu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
25.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:35
Kasımpaşa , bir futbolcusu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Lacivert-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir futbolcusu ve bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp için şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL
Lacivert-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir futbolcusu ve bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp için şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler: Fenerbahçe Spor Kulübü, Koronavirüs, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor