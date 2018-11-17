Kasımpaşa'dan Gollü Prova

Kasımpaşa
, lige verilen milli maç arasında hazırlıklarını U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçı ile devam ettirdi. Lacivert-beyazlılar, U21 takımını 4-1'lik skorla mağlup etti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Malatyaspor
karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde U21 takımıyla oynadığı mücadeleyi 4-1 kazandı.
Kasımpaşa'da Koita iki gol kaydederken, bir gol Eduok, bir gol de genç futbolcu Hasan Bilal'den geldi. - İSTANBUL
Kasımpaşa
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:17