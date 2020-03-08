Kasımpaşa'dan kritik galibiyet
Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa, puanını 23'e yükselterek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
08.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:55
Kayserispor 'u 5-1'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa , puanını 23'e yükselterek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynadığı Kayserispor'u 5-1'lik sonuçla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, aldığı galibiyet ile ateş hattından çıkış için önemli bir adım atmış oldu. Fuat Çapa'nın öğrencileri, bu skorla puanını da 23'e yükseltmiş oldu.
KOİTA YILDIZLAŞTI
Mücadelede Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Fode Koita performansıyla dikkat çekti. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında Kayserispor filelerini havalandırırken, 30. dakikada Ndongala'nın kaydettiği golü de hazırlayan isim oldu. 1 gol 1 asist ile mücadele eden 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 5'e, yükseltti. Başarılı futbolcu, maçın 84. dakikasında oyundan alınarak, yerini Gohou'ya bıraktı.
SON 3 HAFTADA İKİNCİ GALİBİYET
Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 haftada yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlı ekip, 23. haftada Denizlispor'u 2-0 ile geçerken, Konya deplasmanından da 0-0'lık beraberlik aldı. Paşa, 25. haftada da sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek, son 3 haftalık periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynadığı Kayserispor'u 5-1'lik sonuçla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, aldığı galibiyet ile ateş hattından çıkış için önemli bir adım atmış oldu. Fuat Çapa'nın öğrencileri, bu skorla puanını da 23'e yükseltmiş oldu.
KOİTA YILDIZLAŞTI
Mücadelede Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Fode Koita performansıyla dikkat çekti. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında Kayserispor filelerini havalandırırken, 30. dakikada Ndongala'nın kaydettiği golü de hazırlayan isim oldu. 1 gol 1 asist ile mücadele eden 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 5'e, yükseltti. Başarılı futbolcu, maçın 84. dakikasında oyundan alınarak, yerini Gohou'ya bıraktı.
SON 3 HAFTADA İKİNCİ GALİBİYET
Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 haftada yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlı ekip, 23. haftada Denizlispor'u 2-0 ile geçerken, Konya deplasmanından da 0-0'lık beraberlik aldı. Paşa, 25. haftada da sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek, son 3 haftalık periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kasımpaşa'dan kritik galibiyet
Etiketler : Kayserispor, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Güncel
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