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Kasımpaşa'dan Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı

Kasımpaşa Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

27.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:10
Kasımpaşa'dan Yusuf Günay için
Kasımpaşa Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yusuf Günay'ın bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." görüşlerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Galatasaray Spor Kulübü, Yusuf Günay, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

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Haberler ›› Spor ››Kasımpaşa'dan Yusuf Günay için 'geçmiş olsun' mesajı - Spor
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