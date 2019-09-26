Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa
, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül
Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.