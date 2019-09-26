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Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.09.2019 17:36Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Denizlispor, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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