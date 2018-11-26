Kasımpaşa, Diagne ile Zirveye Oynuyor

Lacivert-beyazlı takımın Evkur Yeni Malatyaspor 'u 3-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, takımının sahadan 3 puanla ayrılmasında başrol oynadı.

Ligde 25 puanla ikinci sırada bulunan Kasımpaşa 'da, Diagne'nin sezon başından bu yana gösterdiği performans dikkati çekiyor.

EN GOLCÜ SEZONU

Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.

Bu hafta rakip fileleri 2 kez havalandıran Diagne, Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkararak kariyerindeki en skorer sezona ulaştı.

Senegalli futbolcu, kariyerinde bir sezonda en fazla golü yine Kasımpaşa formasıyla atmıştı. Diagne, geçen sezon ligin ikinci yarısında 17 mücadelede 12 kez ağları havalandırmıştı.

GOLLERİN YÜZDE 48,2'Sİ DIAGNE'DEN

Kasımpaşa'nın bu sezon attığı gollerin yüzde 48,2'sinde Diagne'nin imzası bulunuyor.

Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı 29 golün 14'ünü attı.

Ligde gol krallığı sıralamasında açık ara zirvede yer alan Mbaye Diagne, 14 golün 5'ine ise penaltı vuruşu sonucu ulaştı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 7 GALİBİYET

Kasımpaşa, Diagne'nin skor tabelasını değiştirdiği 10 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Senegalli oyuncunun fileleri havalandırdığı müsabakalarda 7 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE'DEN FAZLA GOL ATTI

Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 13 haftalık bölümde toplam 12 gol atan Fenerbahçe 'yi de bu alanda geçti.

Ligde 14 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bu alanda Kayserispor (10), Aytemiz Alanyaspor (11) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da (11) geride bıraktı.

Mbaye Diagne, Bursaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla da aynı gol sayısına ulaştı.

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