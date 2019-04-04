Kasımpaşa, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan kaleci Simone Scuffet'in katılmadığı belirtildi.
Takım kaptanı Veysel Sarı
'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalışmalara başladığı kaydedildi.
7 Nisan, Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
Kaynak: AA