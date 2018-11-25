Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nun 13. hafta maçında Kasımpaşa
sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u 3-0 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Mbaye Diagne (2) ile Josue Sa'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde Kasımpaşa 25 puanla 2. sıraya yükselerek 24 puanlı Galatasaray
'ı geçti, Evkur Yeni Malatyaspor ise 21 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.
Goller: Dk. 6 ve Dk. 84 Mbaye Diagne (Penaltıdan), Dk. 57 Josue Sa (Kasımpaşa)
Kaçan Penaltı: Dk. 17 Mahmud Hasan
Trezeguet (Kasımpaşa)
İLK YARI
5. dakikada Eduok'un sol çaprazdan çektiği şutta Murat Yıldırım
'ın ceza sahası içinde topa koluyla müdahale ettiğine hükmeden hakem Fırat Aydınus
, penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltıda top, kaleci Farnolle'un solundan ağlarla buluştu: 1-0
9. dakikada Sadık Çiftpınar
'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Eduok'un ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Farnolle yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda Trezeguet, Ahmet Ildız'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, mücadelede ikinci kez penaltı kararı verdi.
17. dakikada Trezeguet'nin kullandığı penaltıda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutaib'in pasıyla ceza sahasının uzak köşesinde meşin yuvarlağı kontrol ederek açısını düzelten Adem Büyük
, plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse
'nin solundan auta gitti.
27. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Tarkan
Serbest'ten aldığı pasla ceza sahasına giren Diagne'nin dar açıdan şutunda top, kaleci Farnolle'dan geri geldi. Pozisyonu takip eden Eduok'un ceza alanında yaptığı vuruşta Sadık Çiftpınar yatarak araya girdi. Ardından oluşan karambolde Josue Sa'nın kafayla gönderdiği topu önünde bulan Diagne'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede etkili olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARI
47. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan altıpasa gönderdiği topta kaleci Farnolle yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Dönen topta ceza sahası içinde Pavelka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
51. dakikada Boutaib'in indirdiği meşin yuvarlakla ceza sahasına giren Adem Büyük rakibinden sıyrılmak isterken top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas gerisinden karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
55. dakikada Pavelka'nın pasında Evkur Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarında topla buluşan Eduok, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya çektiği şutta kalesini terk eden Farnolle'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eduok'un sağdan kullandığı köşe atışında arka direkte yükselen Josue Sa'nın kafa vuruşunda top, sol köşeden filelerle buluştu: 2-0
67. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı çıktı.
81. dakikada Adem Büyük'ün yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
84. dakikada ev sahibi 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta alanda Tarkan Serbest'ten aldığı pasla ilerleyen Diagne, ceza sahası dışında önünü boşalttıktan sonra ceza yayı içinden plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Farnolle'un solundaki direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.KASIMPAŞA: 3 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0
Stat: Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok
, Aleks Taşcıoğlu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı
, Ben Youssef, Özgür Çek
, Josue Sa (Dk. 87 Hakan Demir
), Tarkan Serbest, Eduok (Dk. 89 Hasan Bilal), Pavelka, Trezeguet, Diagne (Dk. 90+1 Mustafa Ethem Erboğa)
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça
, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş
(Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım
, Ahmet Ildız (Dk. 78 Ömer Şişmanoğlu
), Aleksic, Pereira (Dk. 69 Eren Tozlu
), Adem Büyük, Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Dk. 6 ve Dk. 84 Mbaye Diagne (Penaltıdan), Dk. 57 Josue Sa (Kasımpaşa)
Kaçan Penaltı: Dk. 17 Mahmud Hasan Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Dk. 85 Mbaye Diagne, Dk. 90+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa); Khalid Boutaib (Maç Bittikten Sonra) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Yeni Malatyaspor,Evkur,Kasımpaşa
25 Kasım 2018 Pazar 23:47