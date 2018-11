Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

25 Kasım 2018 Pazar 22:40



25 Kasım 2018 Pazar 22:40

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 'u 3-0 yendi. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde: "Haftanın en tempolu maçını oynadık. Kasımpaşa olarak başkanımızdan en genç çalışana kadar kendimize bir hedef koyduk. Hedefi olan takımlar bazen riskli futbolu da tercih edebilir. İçeride ve dışarda değişmeyen bir oyun anlayışına sahibiz. Bu akşam çok daha gollü bir maç olabilirdi. Daha fazla atabilirdik, bunun yanında gol yiyeceğimiz pozisyonlar da oldu. Ama neticede hemen yanımızda olan bir rakibi böyle bir oyun ve skorla ekarte ettiğimiz için son derece mutluyuz. İyi futbol oynamaya çalıştık. Tempoyu daha da yukarı çekebilecek her türlü çalışmayı yapıyoruz. Kadromuz bugün itibarıyla son derece kısıtlı. Bugün 4-5 arkadaşımız aramızda değildi. Bu, gençler için önemli bir fırsat. Önümüzdeki haftalarda onlara daha fazla süre vereceğim. Düşündüğümüz yerdeyiz diyebilirim. İlerleyen haftalarda bunu devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye 'de hangi statta olursa olsun her maçtan her sonuç çıkabilir. Hiçbiri sürpriz değildir. Daha az sayıda taraftara sahibiz ama onlar içtenlikle destekledikleri zaman takım daha farklı oluyor. Taraftar ve izleyici sayımızı arttıracağız. Daha iyi bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Planladığımız yerle bu haftalar için düşündüğümüz yer başka. Daha iyisi hep vardır. Önünüzde rakipleriniz varsa düşündüğünüz yerde olamazsınız. Kasımpaşa bu ülkeyi Avrupa kupalarında temsil etme görevini kafasına koydu. Bunu önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Düşündüğümüz yer bugün itibarıyla maç başına 2 puan civarında. Türkiye'de sezonu böyle bitirdiğinizde geniş hedefi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun biraz üzeri, üstünüzde takım bulunmaması demektir. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu ortalamayı da tuttururuz. Telaffuz edilen şeyler, düşünülen ve istenilen şeylerdir. Bu, harika bir hedef. İnşallah Allah bana değişik takımlarda onu yaşatır. Kasımpaşa, sergilediği futbolla bu hedefin takımı olduğunu ortaya koyuyor. Hedefler bitmez. Daha iyisi hep vardır. Camiaya yaşamadığını yaşatırsak öncelikli görevimizi yerine getiririz. Bu, ne olur bilemiyoruz. Kasımpaşa'ya tarihinde elde etmediği bir başarıyı yaşatmak istiyoruz."Deneyimli teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor maçı saatinin 13.30'dan 19.00'a alınmasına ilişkin, "Talebimiz oldu. Federasyon da bunu yerinde buldu. Beş hafta üst üste maçlarımızı 13.30'da oynuyoruz. İstanbul 'daki trafik derdi bizi farklı konuma getiriyor. Bu konuda federasyona teşekkür ederiz" dedi.BULUT: "HAKLI BİR 3 PUAN ALDILAR"Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ise şu ifadeleri kullandı: "Güçlü bir takımla karşılaştık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kasımpaşa, yaptığımız bireysel hataları cezalandırdı. Yediğimiz erken gol istediğimiz oyunu sergilememize engel oldu. İkinci yarıda hücumda etkili olmaya çalıştık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Kasımpaşa, ikinci golü attıktan sonra hızlı hücumlarla bulduğu pozisyonları değerlendirdi ve haklı bir 3 puan aldı. Guilherme bizim için çok değerli bir futbolcu. Eski takımı Benevento'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yoktu. Olmayışı bizi hücum anlamında etkiledi. Tedavi süreci 1-2 hafta sürecek."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Açıklamalar