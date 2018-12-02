Kasımpaşa, Fenerbahçe Deplasmanında

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı
'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu
yönetecek. Müsabaka beIN
Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde çıktığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden Fenerbahçe ise 13 puanla 15. sırada bulunuyor.
Kadroda 3 eksik
Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe
ve Uğurcan Yazğılı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Loret Sadiku
ile sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita
ise teknik direktör Mustafa Denizli
'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alacak.
Mustafa Denizli eski takımına karşı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.
Deneyimli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi 4 sezonluk aranın ardından lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Öte yandan, lacivert-beyazlı futbolcu Özgür Çek
de yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.
Mustafa Denizli,Kasımpaşa,Fenerbahçe
02 Aralık 2018 Pazar 09:02