Kasımpaşa, Fenerbahçe Maçına Hazır

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ritmik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda topa sahip olma organizasyonlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe
ve Uğurcan Yazğılı'nın antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı kafilenin, idmanın ardından tesislerde kampa girdiği ifade edildi.
Kasımpaşa,Fenerbahçe
02 Aralık 2018 Pazar 19:12