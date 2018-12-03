03 Aralık 2018, 21:35
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Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Kural Hatası Mı Yapıldı?

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye 8. dakikada Samuel Eduok ile attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi. Bu karar sonrasında futbol otoriteleri, maçta kural hatası yapıldığını iddia etti.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında, konuk ekip penaltı kazandı. Mbaye Diagne'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top Mauricio Isla'nın koluna çarptı. VAR'dan da onayın gelmesinin ardından Mbaye Diagne topun başına geçti. Şu ana kadar Süper Lig'de penaltı kaçırmayan Diagne, Harun Tekin'i geçemedi.

Harun Tekin'in topu kurtarmasının ardından pozisyonu takip eden Samuel Eduok, topu ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi. Samuel Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahası içine girdiğine hükmeden ve alan ihlali yaptığı kararı veren Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu endirekt serbest vuruş ile başlattı.

PENALTILARDA KURAL KİTAPÇIĞI NE DİYOR?

Hakemin golü VAR'a başvurarak iptal etmesi, kafaların da karışmasına neden oldu. Peki Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) 2018/19 "oyun kuralları" kitapçığında penaltıda yapılan ihlaller ve verilmesi gereken kararlar hakkındaki bölümde ne diyor?

Penaltı atışı sırasında hücum oyuncusu ceza alanına girmesi durumunda pozisyonun gol olup olmamasına göre farklı karar veriliyor. Gol olursa, penaltı tekrar ediliyorken, gol olmaması durumunda endirekt serbest vuruşla oyuna devam ediliyor. Kalecinin ve hücum yapan takımın aynı anda ihlal yapması durumunda ise pozisyonun gol olup olmmasına bakılmadan endirekt vuruş ile oyun sürüyor.

(Sporx)

Futbol,Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:35



YORUMLAR (5)
RUHSUZLAR.: Ali Koç yazıklar olsun sana koskoca Fenerbahçe futbol takımını ne hallere düşürdün ya ikide bir Ersun Yenal diye bağıran zavallı akıldan yoksun çocuklara ne demeli ulan körmüsünüz bu çöp yığınlarının başına dünyanın en iyi teknik direktörlerinden on tanesi gelsin yine bir halt olmaz Aziz Yıldırım sevmezdim ama şimdi onu arar hale geldim sahada yürüyemeyen Benzia, santfor bozuntusu sülümanı ne halt olduğu belli olmayan freyy, ne yapsın koman?Ali koç comalinide al git Allah aşkına. git.
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ALİKOC: Atak oyuncu tarafindan yapilan ihlal ve gol olmadi penalti vurusu) - endirekt serbest vurus. Hep Fenere karsi oynuyorsunuz ama sabrr!
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BABA: ALİ KOÇ ESERİNİ GOR SEN KIM FENERBAHCELI OLMAK KIM
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NEVZAT : Ali Koç un hücum takımına bak Aykut Kocaman ı beğenmeyen başkan Kocaman ın kirli çorabı olamazsın Futbol konusunda utan
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?: Nizami nizami hic bisey yok bizim maclarda neler neler oluyor ozaman bunlarda da bisey yok.
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