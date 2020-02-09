VAR devreye girdi, G.Saray farkı 3'e çıkarttı!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray , Kasımpaşa 'ya konuk oluyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19:00'da başladı.
Sivasspor-Başakşehir ve Fenerbahçe-Alanyaspor maçlarının berabere bitmesinin ardından Galatasaray, zirveye bir adım daha yaklaşarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;
KASIMPAŞA: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük