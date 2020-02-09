Haberler » sportradar » VAR devreye girdi, G.Saray farkı 3'e çıkarttı! - Haberler

VAR devreye girdi, G.Saray farkı 3'e çıkarttı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

09.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:44VAR devreye girdi, G.Saray farkı 3'e çıkarttı!

Süper Lig'in 21. haftasında , 'ya konuk oluyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19:00'da başladı.

Sivasspor-Başakşehir ve Fenerbahçe-Alanyaspor maçlarının berabere bitmesinin ardından Galatasaray, zirveye bir adım daha yaklaşarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

KASIMPAŞA: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük


Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Kasımpaşa, Sportradar, Spor

sportradar

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 20:23:58