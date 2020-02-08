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Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

08.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:20Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve açma-germe çalışması ile başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçı ile tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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