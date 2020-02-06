Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?

Süper Lig'in zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Kasımpaşa ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim? Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 9 Şubat Pazar (9.02.2020) saat 19.00'da oynanacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kasımpaşa Galatasaray maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

METE KALKAVAN (Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL (1. Yardımcı Hakem)

ESAT SANCAKTAR (2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER (Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN (VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM (AVAR)