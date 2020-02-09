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Kasımpaşa-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı

Galatasaray'ın başarılı sol beki Marcelo Saracchi, Kasımpaşa maçının henüz 3. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

09.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:50

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşırken, sarı kırmızılılarda erken bir sakatlık yaşandı.

Galatasaray'ın 'den renklerine bağladığı Marcelo Saracchi, sakatlığının ardından takıma dönerken, Kasımpaşa karşısında 11'de başladığı maçta tekrar sakatlandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

19. hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan formasına Kasımpaşa maçıyla kavuşan Uruguaylı sol bek, saha kenarına gelerek gözyaşlarına engel olamadı.

Maçın henüz 3. dakikasında bir rahatsızlık yaşayan Saracchi'nin yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu.

Kasımpaşa-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı

Galatasaray, Kasımpaşa, Leipzig, Spor


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