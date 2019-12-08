Haberler » Spor » Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı - Spor

Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Süper Lig'de son 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa, Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

08.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:24Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
Süper Lig'de son 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan , 'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu müsabaka ile lacivert-beyazlılar, ligdeki galip gelememe durumunu sona erdiremedi. Son 3 puanını ligin 9. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'ye karşı alan Paşa, siyah-beyazlılar karşısından puansız ayrılarak üst üste 5. haftayı da galibiyet sevinci yaşamadan kapattı. Öte yandan Paşa, ligde üst üste oynadığı 4 müsabakadan da puan alamamış oldu.

Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başındaki serüvenine kötü başlangıç yaptı. Havutçu aynı zamanda eski takımına karşı yenilmiş oldu. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:40 Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu - Spor
22:40 Milli takıma seçilmek için yelken açtılar - Spor
22:35 Beşiktaş maçının ardından - Spor
22:30 Atlı Cirit 1. Ligi'nde Uşak Bir Eylül İhtisas Kulübü şampiyon oldu - Spor
22:24 Umut Nayir: Son dakika golleri şampiyonluğun habercisidir derler - Spor
22:00 Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı - Spor
21:33 Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı - Spor
21:13 Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi - Spor
21:12 Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi - Spor
8.12.2019 22:45:07