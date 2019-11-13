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Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

13.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:48Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü 'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, pas çalışması yaptı. İdman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla tamamlandı.
Milli takımlarda bulunan Thiam Mame Baba, Haris Hajradinovic ve Strahil Popov antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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