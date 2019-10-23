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Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

23.10.2019 15:55Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik antrenman ile tamamlandı.
Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.
(İHA)

Kasımpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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