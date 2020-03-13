Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.
13.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:36
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Göztepe maçına taraftar alınmadı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da oynanan Kasımpaşa - Göztepe müsabakasında tribünde taraftarlar yer almadı. - İSTANBUL
Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Göztepe maçına taraftar alınmadı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da oynanan Kasımpaşa - Göztepe müsabakasında tribünde taraftarlar yer almadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Spor
Manşet
Haberler
Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Spor
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Spor
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Spor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Spor
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi