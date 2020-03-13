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Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

13.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:45
Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Göztepe maçına taraftar alınmadı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da oynanan Kasımpaşa - Göztepe müsabakasında tribünde taraftarlar yer almadı.
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Güncel

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