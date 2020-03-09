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Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yenen Kasımpaşa, 26. haftada Göztepe ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:54
Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor 'u 5-1 yenen Kasımpaşa , 26. haftada Göztepe ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma ile başladığı antrenmanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Kasımpaşa, Göztepe ile 13 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor
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