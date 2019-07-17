17.07.2019 11:15
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Kasımpaşa günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Kasımpaşa günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla çalışmalar tamamlandı. Antrenmanda Afrika Kupası'ndan dönen Koita ve Trezeguet takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Sadiku idmana katılmadı. Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Kasımpaşa, Spor

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