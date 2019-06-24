24.06.2019 17:14
Haberler » Spor » Haber

Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl daha kiraladı.


Kasımpaşa , Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl daha kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıl daha kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


- İstanbul
Kaynak: DHA
kemerburgaz , futbolcu , kasımpaşa , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:16 Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu 'Ziraat Bankası'
17:14 Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da
17:13 Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
17:10 Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı
17:05 Incredible Goals: David Alaba Vs Stuttgart
17:05 Incredible Goals: David Alaba Vs Braunschweig
17:05 AFCON Superstars: Peter Etebo