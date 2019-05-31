Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa
Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez
ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı. Gençlerbirliği
Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
Kaynak: AA
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