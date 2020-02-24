Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa 'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, hayatını kaybetti. Kasımpaşa- Denizlispor mücadelesinin 55. dakikasında tribünde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lacivert-beyazlıların eski sportif direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"DELİKANLI BİR AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK"

Maç sonunda konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Nursal ağabeyi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Bir takım uğruna canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik" dedi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM BİZİM İÇİN"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Ben geleli 2.5 hafta oldu. Neredeyse günün 15-16 saatini birlikte geçirdiğimiz Nursal beyi maalesef kaybettik. Çok üzücü bir akşam bizim için" dedi.