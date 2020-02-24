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Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.

24.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:38

'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, hayatını kaybetti. Kasımpaşa- mücadelesinin 55. dakikasında tribünde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lacivert-beyazlıların eski sportif direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"DELİKANLI BİR AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK"

Maç sonunda konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Nursal ağabeyi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Bir takım uğruna canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik" dedi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM BİZİM İÇİN"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Ben geleli 2.5 hafta oldu. Neredeyse günün 15-16 saatini birlikte geçirdiğimiz Nursal beyi maalesef kaybettik. Çok üzücü bir akşam bizim için" dedi.

Nursal Bilgin
Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Denizlispor, Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
ZİYAA:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
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PAKO:kasımpaşa camiasının başı sağolsun allah rahmet eylesin
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BLACK SEA61:Allah gani gani rahmet eylesin...mekânı cennet olsun...
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FATİH SEVİNÇ:çok üzücü bir durum tabiki de türk spor camiasının hiç istemeyeceği bir durum allah rahmet etsin.
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MERT SELİMOĞLU:Allah Rahmet eylesin Vefat etmiş
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MEMLEKETİM:Allah uyariyor kendinize gelin diye. Hicaz yolunda kalp kirizi gecirmemis. Luzümsuz isler pesindeler cogu. Umarim bu ders olur seytanla isbirligi yapanlara.
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KALE:Sen şu elinden telefonu birak ya,şeytan yolundasin.
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RİZELİ:Lüzumsuz isler degil rızkının pesinde..her insan hayatını kazanmak zorunda horgorme hoş gör
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MEMLEKETİM:Sen Millet''in parasini babanin maliymis gibi oy alma ugruna dagit. Sonra hayirseverlerden okul veya dershane yaptirmalari icin yardim iste. Nekadar akilliymissin sen. Memleket''i mafettin. Senin yüzünden onlarca genc can veriyor.
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ARİF:Futbol böyle birşey işte allah şifa versin
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