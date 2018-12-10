Kasımpaşa ile Kayserispor 21. Kez Karşılaşıyor

Bugüne kadar 16 kez Süper Lig'de, 4 kez de 2.Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 7 kez Kayserispor
kazandı. 9 maç berabere biterken 4 kez de Kasımpaşa
kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Kasımpaşa ise 24 gol kaydetti. Süper Lig'de oynanan 16 maçta 7 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 20 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı.
İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri
Süper Lig
2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2
2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1
2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2
2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1
2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1
2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3
2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2
2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2
2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0
2.Lig
1967/1968 Kasımpaşa-Kayserispor 1-0
1967/1968 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1
1966/1967 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
1966/1967 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1
Karaman,Kasımpaşa,Kayserispor
Ertuğrul Sağlam
'ın yerine Kayserispor'da göreve başlayan Hikmet Karaman, Kayseri'de çalıştığı dönemlere iyi başlangıçlar yapamadı.
Bir dönem Kayserispor'da 1 dönem de Erciyesspor
'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, takımın başında çıktığı ilk müsabakaları kaybetti.
Kayserispor ile..
2004-2005 sezonunun 7. haftasında istifa eden Hüsnü Özkara
'nın yerine göreve getirilen ve 8.hafta maçında takımın başında yeralan Hikmet Karaman, ilk 2 haftayı mağlup noktalandırdı. Karaman yönetimindeki Kayserispor, ligin 8. haftasında deplasmanda İstanbulspor
'a 2-0 yenilirken 9.haftada yine deplasmanda Galatasaray
'a 5-0 mağlup oldu. Karaman yönetimindeki Kayserispor ligin 10.haftasında sahasında A.Sebatspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı ve ligi de 34 puanla 14.sırada tamamlayarak ligde kaldı.
Erciyesspor ile..
Hikmet Karaman, Erciyesspor'da görev yaptığı 2013-2014 sezonunda 15.haftasında istifa eden Fuat Çapa
'nın yerine 16.haftada takımın başına geçti. Hikmet Karaman, 5 hafta galibiyet yüzü göremedi. Karaman yönetimindeki Erciyesspor, ligin 16.haftasında deplasmanda Bursaspor
'a 2-1 yenilirken 17.haftada Galatasaray'a sahasında 3-1 yenildi. Mavi Siyahlılar, ligin ikinci yarısına sahasında 3-1'lik Antalyaspor
yenilgisi ile başlarken ligi de 37 puanla 14.sırada bitirdi ve Karaman yönetiminde kümede kalmayı başardı.
3.sefer
Hikmet Karaman 3.kez Kayseri'de görev yaparken 2.kez Kayserispor'da ateşten gömlek giydi. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor ile birlikte ilk maçına bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı mücadele verecek.
Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek.
Çınar bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez kazanırken 3 kez berabere kaldı 6 kez de mağlup oldu. Serkan Çınar, son olarak 2016-2017 sezonunda Kayserispor'un maçını yönetmişti. Serkan Çınar'ın yönettiği ve deplasmanda oynanan 9 müsabakada Kayserispor 4 kez kazanırken 4 kez mağlup oldu 1 kez de berabere kaldı.
Serkan Çınar 9.kez Kasımpaşa maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kasımpaşa 2 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi elde etti. Serkan Çınar, ilk kez Kasımpaşa-Kayserispor maçında düdük çalacak. Bu maçta Çınar'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık
ile Mehmet Salih
Mazlum yapacak.
Kayserispor 3 puan istiyor
Kayserispor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karaman yönetimindeki sarı kırmızılılar, rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.
Geride kalan 14 haftada Ertuğrul Sağlam yönetiminde 3 galibiyet 3 beraberlik 8 yenilgi alan ve 12 puan toplayabilen Kayserispor, bugün Hikmet Karaman ile yeni bir sayfa açıyor. Sarı Kırmızılılar
, Karaman ile ilk maçında sahadan puan veya puanlar alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Kayserispor ile yeni bir sayfa açtık. İlk maçımızda kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.
4 eksik var
Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka için hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul'a giden Kayserispor oldukça hırslı. Saat 20.00'de oynanacak müsabakada güçlü rakibine direnç göstermek isteyen sarı kırmızılı takımda 4 eksik var. Ameliyat olan Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber
bugünkü maçta oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı tamamen geçmeyen Rajko Rotman ile Trabzonspor
maçında gördüğü sarı kart neticesinde 4 sarı kart cezalısı olan Tiago
Lopes de bugün takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman, kart cezası biten Atila Turan ile sakatlığı geçen Artem Kravets'i maç kadrosuna dahil edecek.
Muhtemel 11
Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahaya 4-5-1 sistemi ile çıkacak. Kayserispor'un bugünkü maçta Silvu Lung, Levent Gülen, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz
, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Tjaronn Chery
, Deniz Türüç
, Umut Bulut
11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:48