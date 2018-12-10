Kasımpaşa ile Kayserispor 21. Kez Karşılaşıyor

Kayserispor ile..

Erciyesspor ile..

3.sefer

Hikmet Karaman 3.kez Kayseri'de görev yaparken 2.kez Kayserispor'da ateşten gömlek giydi. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor ile birlikte ilk maçına bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı mücadele verecek.

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek.

Çınar bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez kazanırken 3 kez berabere kaldı 6 kez de mağlup oldu. Serkan Çınar, son olarak 2016-2017 sezonunda Kayserispor'un maçını yönetmişti. Serkan Çınar'ın yönettiği ve deplasmanda oynanan 9 müsabakada Kayserispor 4 kez kazanırken 4 kez mağlup oldu 1 kez de berabere kaldı.

Serkan Çınar 9.kez Kasımpaşa maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kasımpaşa 2 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi elde etti. Serkan Çınar, ilk kez Kasımpaşa-Kayserispor maçında düdük çalacak. Bu maçta Çınar'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mehmet Salih Mazlum yapacak.