Kasımpaşa, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor
ile 10 Aralık
Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11.30'da başladı ve bir buçuk saate yakın sürdü.
Oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ve 5' e 2 top kapma çalışmalarıyla başlarken, ayak tenisi çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında dar alanda topa sahip olma ve dar alanda çift kale maç çalışması yapan oyuncular, bu çalışmaların ardından yapılan soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlıkları devam eden İlhan Depe
ve Khalili antrenmana katılmadı. Koita, Hakan Demir
ve Özgür Çek
ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. İstanbul
ekibi, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve kampa girecek.
10 Aralık,Kayserispor,Kasımpaşa
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:58