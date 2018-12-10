Kasımpaşa, Kayserispor Maçına Hazır

Kasımpaşa Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve esneklik çalışmaları ile başladı. Dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, duran top organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, soğuma hareketleri ile sonra erdi.
Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe
ve Abdul Rahman Khalili, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda yarın oynanacak Kasımpaşa-Kayserispor müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.
Futbol,Kasımpaşa,Kayserispor
10 Aralık 2018 Pazartesi 01:23