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Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

07.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:42Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır
, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve esneklik çalışması ile başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı organizasyonlar ile tamamlandığı kaydedildi.
Lacivert-beyazlıların, Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesi yapılan son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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7.03.2020 19:17:59