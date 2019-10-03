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Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

03.10.2019 15:30Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, ilk bölümde pas ve 5'e 2 top kapma çalıştı. Kasımpaşa'nın antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.
Lacivert-beyazlı takım, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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