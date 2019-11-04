Haberler » Spor » Kasımpaşa Kulübü: Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de olaylar sonrasında üzüntü...

Kasımpaşa Kulübü: Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de olaylar sonrasında üzüntü...

"Sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur""Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içeresindedir"İSTANBUL, – Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün...

04.11.2019 19:22Kasımpaşa Kulübü: Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de olaylar sonrasında üzüntü...

"Sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur"

"Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içeresindedir"

İSTANBUL, – Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylarla ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.Yaşanan olayların herkesi üzdüğünü belirtilen açıklamada, "Öncelikle belirtmeliyiz ki dün kendi stadımızda oynadığımız BtcTürk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odası koridorunda yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Maç esnasında oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından bu üzücü olaylar maç sonrasına da sirayet etmiştir. Ne yazık ki maç sonrası koridorlarda da sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur. Hepinizin bildiği üzere Türk sporunda şirket modeliyle ve tesisleşmesiyle önemli bir yere sahip olan Kulübümüzün bu tür olaylara karşı duruşu bellidir. Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içerisindedir. Bu yaşanan olayların tekrar edilmemesi temennisi ile Yeni Malatyaspor ile olan dostluğumuzun devamını diler, kendilerine ilerideki maçlarında başarılar dileriz. Tüm kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:26 Gaziantep FK maçının ardından
23:10 Şampiyonlar krallar gibi karşılandı
23:08 Mustafa Ati Göksu: "Futbola özgü her şey vardı"
22:33 Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
21:31 Loris Karius tanınmaz hale geldi!
21:03 Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
20:00 Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
19:30 Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!
18:32 FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor
17:27 Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
4.11.2019 23:33:23