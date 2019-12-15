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Kasımpaşa, kupa maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Salı günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

15.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:32Kasımpaşa, kupa maçı hazırlıklarına başladı
, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Salı günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ligdeki Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı takım, karşılaşma için yarın Van'a gidecek.

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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