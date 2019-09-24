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Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

24.09.2019 15:28Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Yeni Çorumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.

Galibiyeti getiren gol Özgür Çek'ten geldi

Kasımpaşa'ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti. Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu. Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Özgür Çek, Çorumspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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