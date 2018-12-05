Kasımpaşa, Kupada Menemen Belediyespor'a Konuk Oluyor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'a konuk olacak.<br><br>Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.<br><br>Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'u eledi.<br><br>Menemen Belediyespor ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada Maltepespor ve Zonguldak Kömürspor'u saf dışı bıraktı.<br><br>İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18-19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.