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Kasımpaşa, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

21.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:32Kasımpaşa, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve esneklik çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından yapılan kenar orta çalışmalarıyla sona erdi.
Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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