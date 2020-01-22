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Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmesine rağmen kupada çeyrek finale yükseldi

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesine rağmen kupadan elenen taraf oldu.

22.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:33Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmesine rağmen kupada çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında ile Aytemiz Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 86. dakikalarda Aytaç Kara ile 36. dakikada İlhan Depe kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 45+5. dakikada Bakasetas ile 90+6. dakikada Djalma Campos'tan geldi.

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Kaynak: İHA

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