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Kasımpaşa maçında forma giyen Ryan Donk, 300 bin euro prim kazandı

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 300 bin euro bonus almaya hak kazandı.

09.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:54

'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, maçında önemli bir gelir elde etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 300 bin euro bonus almaya hak kazandı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE DEVREYE GİRDİ

Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019-2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak." maddesi çerçevesinde 300 bin euronun daha sahibi oldu.

Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.

Kasımpaşa maçında forma giyen Ryan Donk, 300 bin euro prim kazandı

Galatasaray, Kasımpaşa, Ryan Donk, Spor


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