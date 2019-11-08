Kasımpaşa maçından notlar

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 10'uncu haftasında oynanan İstiklal Mobilya Kayserispor maçına göre Kasımpaşa karşılaşmasında zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, kasatlığı bulunan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye görev verdi. Ersun Yanal, Kasımpaşa maçına şu 11'le çıktı: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ozan, Moses, Rodrigues, Vedat Muriç

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe maçına 4 değişik isimle çıktı. Kemal Özdeş, Ramazan Köse'nin yerine Fatih Öztürk'e, Quaresma'nın yerine Yusuf Erdoğan'a, Veysel Sarı'nın yerine Fernandes'e, Mustafa Pektemek'in yerine Khalili'ye görev verdi. Özdeş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita

EMRE BELÖZOĞLU YETİŞEMEDİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçına yetişemedi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma bulunan Kasımpaşa maçının son çalışmasında yer almayan Emre Belözoğlu, kadroda yer alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun yerine ise Tolga Ciğerci'ye görev verdi.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Adil Rami ile Max Kruse de Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Max Kruse, takımını yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı.

FERDİ KART CEZALISI

Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında yer almadı.

Fenerbahçe'de kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa maçında oynayamadı. Cezalarını U19 maçlarında çekmesi gereken Ferdi'nin yarın Kasımpaşa ile oynanacak U19 maçından sonra cezası sona erecek.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ UNUTULMADI

Sarı lacivertli futbolcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü unutmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünü unutmayan futbolcular ellerinde "Sonsuz Özlemle Ebediyete Dek Kalbimizde" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin 10'uncu haftasında oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre, Fenerbahçe mücadelesine 4 değişik yaparak başladı. Kemal Özdeş, geçtiğimiz hafta kaleyi koruyan Ramazan Köse'nin yerine hastalığını atlatan kaleci Fatih Öztürk'e, kart cezası bulunan Quaresma'nın yerine Yusuf Erdoğan'a, hafta içinde PFDK'ya sevk edilen ve 3 maç ceza alan Veysel Sarı'nın yerine Fernandes'e, Mustafa Pektemek'in yerine ise Khalili'ye forma verdi.