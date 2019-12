Kasımpaşa maçının ardından

Okan Buruk: Maça 2-0 önde girmek önemliydi

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İstanbul, -

Süper Lig'in 17'nci haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi geçen haftaki gibi başlayıp gol bulursak işimiz kolay olur demiştim. Erkenden gol bulduk. Maça 2-0 önde girmek önemliydi. Daha sonraki bölümde rakibi kendi kalemize daha çok getirdik. İkinci yarı da aynı şekilde oldu. Hedefimiz, amacımız bunları vermemek tabii. Ama oyunun büyük bölümünde üstün oynadık ve goller attık. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Korktuğum çekindiğim bir rakipti ama böyle bir skor almak bizi sevindirdi. 2 haftadır attığımız goller bizleri sevindiriyor" dedi.

"BÜTÜN ÇABAMIZI KUPA ALDIRMAK ÜZERİNE SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu sene başında da benzer şey söyledik lige hep iyi başlayıp sonradan kaybeden takımdı. İnşallah sonunu iyi bitiririz demiştik. 15 haftalık bölüm bizi tabii ki tatmin etti, daha yüksek puanları da yakalayabilirdik. Çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası çok zorlu geçecek. Bu zorlu fikstürün sonunda hedefimiz yukarılara çıkabilmek. Nereye kadar gidebiliriz bilinmez ama bütün çabamızı kupa aldırmak üzerine sürdüreceğiz" diye konuştu.

"EN BÜYÜK TRANSFER İÇERİDEKİ OYUNCULARI OYNATABİLMEK"

Okan Buruk, en büyük transferlerin içerideki oyuncuları oynatabilmek olduğunu ifade ederek, "Belki son haftalara baktığımızda son 4-5 haftada hem Demba Ba hem Elia bize iki iyi transfer gelmiş olarak kabul ediyorum. Çünkü ligin belli bölümünde daha az yararlandığımız iki oyuncumuz. Bu son maçlarda bize önemli katkı sağladı. Bu takımın oyununu da yukarıya çekti. Yine potansiyelli olup takıma daha az katkı yapan oyuncular var, ilk başta elimizdeki oyuncuları kazanmaya çalışacağız. İkinci yarıda tüm oyunculara sorumluluk düşüyor. bu dönemde de transfer için bakacağız. Yoğun tempo içinde sakatlık ve ceza var. Burada katkı sağlayabilecek takımımıza uygun isim olursa düşünebiliriz. Yönetimle oturup bu konuda konuşacağız. İlk isteğim elimizdeki oyuncuları kullanmak. Bizden ayrılmak isteyen oyuncular olabilir, bu da bazen ortaya çıkıyor. Öyle bir şey olursa da yerlerine oyuncu koymaya çalışacağız. Elimizdeki oyuncu grubuna güveniyorum. Takviye yaparsak, 1-2 transfer yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"BURADA HER MAÇI KAZANMAK ZORUNDASINIZ"

Okan Buruk, bu sene ile önceki seneler arasındaki farkın sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Bu sene ile bundan önceki seneleri karşılaştırdığında her maçı kazanmak zorundasınız. Diğer takımlarda bir hafta kazanmamak, iki hafta kaybetmek ligdeki hedeflerinize göre değişiyor. Her maçı kazanmak için çıktık ama burada her maçı kazanmak zorundasınız. Bunun yanında Avrupa kupası var. Bu benim için çok önemli ve değerli. Orada turu geçmek, hem benim hem de Başakşehir için çok değerli. Bir yandan da Türkiye Kupası girecek, bir yandan da final oynayabilir miyiz. Burada olmak beni daha dinamik tutuyor, daha çok geliştiriyor. Bunu görüyorum. Oyuncularımıza da Başakşehir'in hedeflerini aktarırken, bu sene 3 kulvarda hedefe gitmeye çalışacağız. Oyuncularımızı da mental olarak hazırlamak zorundayız. 3-4 günde her futbolcu maç oynayabilir. Burada tabii ki ufak tefek yorgunluklar olacak ama iki günde bir maç oynayan takımlar da var. Futbolun içinde oyuncuları mental olarak hazırlayıp, bu yarışın içinde benimle beraber oyuncuların yer alması gerekiyor. İnşallah bunu iyi bir yerde başarabiliriz."

"ARDA İÇİN AÇILACAK YENİ SAYFA ONUN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA DAHA İYİ OLABİLİR"

Arda Turan'ın transfer söylentileri ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Arda ile ilgili başkanımız ve ben konuşmuştuk. Belik de yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Kendine yeni hedefler koyabilecek durumda. Sezon başından beri çok çalıştı. Bizde de zaman zaman yer aldı. O'nun oynadığı bölgede çok oyuncu olduğu için çok oyuncu değişti. Çok oyuncu olduğu için belki ben de Arda'ya gereken şansı veremedim. Arda için açılacak yeni sayfa onun hedefleri doğrultusunda daha iyi olabilir" dedi.

TAYFUR HAVUTÇU: İLK YARI KABUS GİBİ GEÇTİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, ilk yarının kendileri için kabus gibi geçtiğini söyleyerek, "Daha sahaya yerleşmeden 2-0 oldu. Tamamen maçtan koptuk buradaki sıkıntı mental bir yorgunluk var. Bazı radikal kararlar alınması gerekiyor. Yönetim ile görüşüp kararları alacağım. İkinci yarı daha başka bir takım olacak. Bu kadar basit goller yenilmez. Bazı oyuncular ile vedalaşacağız yeni takviyeler gelecektir. İhtiyacımız olan yerler belli zaten" dedi.

"NORMALDE PENALTICILARIMIZ BELLİ"

Tayfur Havutçu, normalde penaltıcılarının belli olduğunu ifade ederek, "Quaresma ya da Aytaç. Tiham atmak istedi, Quaresma topu verdi. Aralarında tartışma olunca Ricardo kendisi attı. Orada Mane'nin yaptığı yanlış, maçtan önce belirlemiştik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları

Tayfur Havutçu'nun açıklamaları