Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hakemlerin verdikleri kararın canlarını sıktığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Ancak geçen haftaki ve bu haftaki maçtan hiç memnun değiliz. Sezon başından beri yapılan hatalar ve verilen kararlar canımızı çok sıktı. Kendi sahamızda rakip takım gibi oynuyoruz. Hakem arkadaşların bu duruma bu kadar müsaade etmesinin anlamı yok. Rakip santrforların sürekli hava toplarında dirsek atmasına göz yumdular. Bu tip pozisyonlar sarı kartla cezalandırılır çünkü bazı şeylerin durdurulması gerekir. Rakip oyuncuların sert müdahalelerine kart gösterilmemesi çok yanlıştı. Ali Şansalan çok beğendiğim genç bir hakem. Ancak seyircinin olmadığı bir maçta bir takım bu kadar ezdirilmez. Yarın seyirci olduğunda durum daha farklı olur." diye konuştu.

"Kazanmak için farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağız"

Kalan haftalarda iyi oyundan ziyade sadece maç kazanmaya yönelik oynayacaklarını söyleyen Sergen Yalçın şunları kaydetti:

"Zor bir maçtı. Maçtan önce de söyledim 8 haftadır kaybetmeyen, iyi oyuncuları olan, aldığı sonuçlarla bunu gösteren bir takım. Zor olacağını söylemiştik. Burak ve Gökhan sakatlandı. Bayağı da bir oyuncu kaybettik. Her geçen gün eksiliyoruz. Bu da tamamen oynanan maçların verdiği zorluk. Çok uzun ara verdik. Pandemiden yabancılar geç döndü. İyi oyundan çok maç kazanmaya yönelik oyun önemli. Kalan maçlarda kazanmak için farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağız. iyi oyun izletmek istiyoruz. Artık izletecek kimse kalmadığı için sadece kazanmaya yönelik oynayacağız."

"Beşiktaş olarak sürekli kazanmak istiyoruz"

Beşiktaşlı futbolcuların ikinci yarıda karakter koyduğunu da sözlerine ekleyen Yalçın, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İkinci yarıda karakter koydular. Maçı çevirmek için çok mücadele ettiler. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. Bu büyük takımlarda alışılmış bir şey değil. Beşiktaş olarak sürekli kazanmak istiyoruz. Kaybetmek işleri zorlaştırıyor. Önümüzdeki sezon çok daha değişik bir Beşiktaş ortaya koymaya daha alternatifli bir grup oluşturmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sakatlandıkları için ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün durumlarının yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Pazartesi günü aramızda olacaklarını düşünmüyorum. Umarım sezonu kapatmazlar." dedi.

"Konsantrasyon kaybı fazlasıyla var"

Takımda konsantrasyon kaybı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın şunları aktardı:

"Konsantrasyon kaybı fazlasıyla var. Sadece bizde değil çoğu takımda var. Bu dönemde maç oynamak çok zor. 1 ay ara vermemiz gereken bir dönem. Bizde de diğer takımlarda da var. Bunun kadar doğal bir şey olamaz. Pandemi döneminde 2 ay idman yapıp maç oynamadık, oyuncular da sürekli idman yapmaktan sıkılıyor. Bu bozukluk bizde de var futbolcularda da var. Bunun kadar doğal bir durum olamaz. Elimizden geldiğince konsantre olmak istiyoruz ve ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Herkes için zor bir dönem. Maçta birer birer değişiklik yaptık. Kenarda oyuna sokacak bir tek genç oyuncular kaldı. Dorukhan'ı da zaten kullanamıyoruz. Atiba sarı kart gördü, çok yorulduğunu gördük. Necip bana göre oyuna girdikten sonra iyi oynadı, Kayseri'de de iyi oynamıştı. Verilen görevi 2 maçtır iyi şekilde yapıyor. Oyuncularımız yok, varyasyon yapamıyoruz. Güven'i soktuk oyuna, sonra kenara aldık bu oyuncuyu. Çok değişiklik yaptık saha içinde. Biz de sorunları çözmek için kenarda duruyoruz. Elimizde çok alternatif yoktu bugün. Ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Hem kendimizi hem oyuncularımızı maça, antrenmana motive etmeye çalışıyoruz. Maçlarda bu tür problemler olabiliyor. Biz de sorunları çözmek için kenardayız. Elimizde çok varyasyon yapacak oyuncu grubu da kalmadı."

Sergen Yalçın yeni sezon planlamasını ise ligdeki durumlarına göre belirleyeceklerini söyledi.

Ligi üçüncü bitirmek istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Trabzonspor ceza alır mı almaz mı bilmiyorum ama belki Şampiyonlar Ligi elemesi oynayabiliriz. UEFA'ya direkt gidebiliriz. O yüzden yukarıda bitirmek için uğraşıyoruz." dedi.

"(TFF'nin yabancı futbolcu kararı) İnanılmaz mantıksız bir karar"

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararını eleştiren Sergen Yalçın şunları aktardı:

"Yabancı oyuncu konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler oturup aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Hersek Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak... Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralın oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. İnanılmaz mantıksız bir karar. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var, onlar da konuşsun."