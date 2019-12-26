Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir
'le karşılaşacak Kasımpaşa
, hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, top kazanma çalışmalarının ardından yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.