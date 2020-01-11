Haberler » Spor » Kasımpaşa'nın Antalya kampı - Spor

Kasımpaşa'nın Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

11.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:08
Süper Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan ve istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, kamp yaptığı 'nın Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı öğrenildi.
Kasımpaşa'da Ramazan Köse, Ricardo Quaresma, Yusuf Erdoğan, Fode Koita ve David Pavelka salonda çalıştı. Loret Sadiku'nun ise çalışmalarını İstanbul'da sürdürdüğü bildirildi.
Lacivert-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Tobias Heintz, Mustafa Pektemek, Azad Toptik, Uğurcan Yazğılı, Abdul Rahman Khalili ve Karim Hafez kamp kafilesinde yer almadı.
Bu oyunculardan Popov, TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaştı. Khalili ile Uğurcan'ın ise sözleşmesi feshedildi.
Kasımpaşa'nın Antalya kampı

Kasımpaşa, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: AA


Spor

Son Dakika Haberleri

14:09  Altay'da rota Eray - Spor
14:05  Amatör spor kulübünden köy okulu öğrencilerine masa tenisi - Spor
14:01  Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Denys Harmash'la sözleşme imzaladı - Spor
13:57  Altay'dan alt yapı için yurt dışı atağı: "1 ülke, 1 kardeş takım" - Spor
13:50  TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir - Spor
13:38  Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak? - Spor
12:45  TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber - Spor
12:23  Cenk Tosun'un Crystal Palace'a gitmesi sonrası Çebi çıldırdı: Çok sinirliyim - Spor
12:21  Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor - Spor
11.01.2020 14:23:44