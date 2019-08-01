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Kasımpaşa'nın Avusturya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampın son antrenmanını yaptı.

01.08.2019 11:57 Kasımpaşa'nın Avusturya kampı sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampın son antrenmanını yaptı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Vardar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Kasımpaşa, bu akşam hava yoluyla Türkiye'ye dönecek ve hazırlıklarına 4 Ağustos Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Avusturya, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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