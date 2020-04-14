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KASIMPAŞA'NIN EN İŞLEK CADDELERİ VE KIZILAY MEYDANI  14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI (2)

KASIMPAŞA'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

14.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:53
KASIMPAŞA'NIN EN İŞLEK CADDELERİ VE KIZILAY MEYDANI  14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI (2)
KASIMPAŞA'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi. Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izninin verileceği, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın ardından harekete geçen polis ve zabıta ekipleri getirdikleri bariyerlerle Kızılay Meydanını kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bunun yanı sıra ekipler Kızılay Meydanı ve caddelerin yaya trafiğine kapatıldığına dair anonslar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay Meydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu, Kızılay, Güncel
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