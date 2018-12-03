03 Aralık 2018, 23:35
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Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye Karşı Galibiyet Hasreti 12 Maça Çıktı

Kasımpaşa, Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi yine yenemeyen Kasımpaşa'nın, sarı-lacivertli takıma karşı galibiyet hasreti 12 maça çıktı.

Kasımpaşa, Süper Ligde Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan (bu maç dahil) 10'unu yitirdi, ikisinde ise berabere kaldı.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı söz konusu beraberlikten diğerini 2016-2017 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 0-0'lık skorla yaşamıştı.

Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 23:35



YORUMLAR (1)
NNZ: Ahhh ahh nerde o eski ramazanlar
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