Kasımpaşa'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişesi taşımıyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa 'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişelerinin bulunmadığını söyledi.Lacivert-beyazlı takımın Avusturya temsilcisi Austria Wien'den kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk röportajını AA muhabirine verdi.Kasımpaşa'da geçen sezon kiralık olarak forma giydiğini ve 40 maça çıktığını belirten Tarkan, "Kasımpaşa ile hep görüşüyordum. Takımı ve hocayı tanıyorum. Kasımpaşa ile aile gibi olduk. Oynamaya hazırım. Arkamıza değil ileriye bakıyoruz. Sahada iyi bir performans gösterdiğimiz müddetçe korkmamıza gerek yok. İkinci yarı hedeflerimiz büyük." ifadelerini kullandı.Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan ve ara transfer döneminde kadroda büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen lacivert-beyazlı takımın içinde bulunduğu durumdan çıkacak güce sahip olduğunu aktaran Tarkan Serbest, "Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Performansımızı yüksek tutmamız lazım. Ligde takımların puanları birbirine yakın. Maç maç bakmalıyız. Takım olarak daha güçlü olmamız gerek. Bu, bizim için çok önemli. Orta sıralarda yer alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu."Büyük kulüplerde oynamak hedeflerimden biri"Tarkan Serbest, geçen sezon Kasımpaşa'ya transfer olmadan önce menajerinin Türkiye'de büyük takımlarla görüştüğünü kaydetti.Forma giydiği takımlarda her zaman daha fazla süre almayı ön planda tuttuğunun altını çizen lacivert-beyazlı futbolcu, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hiç transfer teklifi aldın mı?" sorusuna, "Resmi teklif yoktu. Ancak menajerim büyük kulüplerle görüşüyordu. Benim için en önemlisi ise oynamaktı. Kasımpaşa'ya gelip oynayacağımı biliyordum. Ondan burayı tercih ettim." cevabını verdi.Hedeflerini her zaman yüksek tuttuğunu dile getiren Tarkan, "Kendime çok güveniyorum. Sahada her zaman iyi bir performansı göstermeye çalışıyorum. İstanbul'daki büyük kulüplerde oynamak hedeflerimden biri." diye konuştu.İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giymeyi hayal ettiğini anlatan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, oyun stilinin ise Almanya'nın Borussia Dortmund takımına uygun olduğunu savundu. Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncu Sergio Busquets'i çok beğendiğini ifade eden lacivert-beyazlı oyuncu, "Aynı pozisyonda oynuyoruz. Stil olarak aynıyız. İspanya ile Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Barcelona'da yıllardır hep ilk 11'de oynuyor. Çok büyük bir oyuncu." yorumunu yaptı."Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi hedefliyorum"Tarkan Serbest, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Milli Takım forması giymeyi hedeflediğini aktardı.Mayıs 2018'de İran ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giyen, daha sonra ise birçok kez ay-yıldızlıların kadrosuna davet edilmesine karşın süre alamayan 25 yaşındaki futbolcu, "Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Şenol Güneş, takımını kurdu. Belki 1-2 oyuncu değiştirebilir. Bu sezon her şeyimi ortaya koyup, iyi bir performans göstererek EURO 2020'ye gidebilirim. Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi hedefliyorum." şeklinde görüş belirtti."Kalbini dinleyip tercihini yapmalı"Tarkan Serbest, "Yurt dışında yetişen Türk futbolcular milli takım tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:"Kalbini dinleyip tercihini yapmalı. Almanya'yı seçene 'Yanlış bir şey yaptı' dersem bu doğru değil. Belki kendisini Alman gibi hissediyor. Lucescu Viyana'ya geldi. Birkaç maçımı seyretti. Avusturya Milli Takımı'nın teknik direktörü ile de görüştüm ama Türkiye'yi seçtim. Viyana'da doğdum, büyüdüm ama Türk gibi hissediyorum."Gol sevinci: "Takım 22"Tarkan Serbest, gol attıktan sonra yaptığı hareketle ilgili ise şunları kaydetti:"Üç tane T. Team Twenty two demek. Takım 22. Viyana'nın 22. bölgesinde büyüdüm. 7 arkadaş altyapıda beraber oynadık. 4'ü profesyonel oldu. Birisi New York City'de oynayan Ismael Tajouri. Diğerleri Randers'ta forma giyen Marvin Egho ve Avusturya 2. Ligi'nde oynayan Bernhard Luxbacher. Hepimiz maçta gol atınca kendimizi böyle gururlandırıyoruz."