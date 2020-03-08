Kasımpaşa, Nursal Bilgin'i unutmadı
Kasımpaşa, hayatını kaybeden eski sportif direktörü Nursal Bilgin'i unutmadı.
08.03.2020 13:51
Kasımpaşa , hayatını kaybeden eski sportif direktörü Nursal Bilgin'i unutmadı.
Lacivert-beyazlı kulüp, Denizlispor mücadelesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in yerini Kayserispor mücadelesinde boş bıraktı. Yedek kulübesinde Bilgin'in oturduğu koltukta fotoğrafı yer alırken, karanfiller konuldu.
Öte yandan tribünde de 'Nursal Abi daima kalbimizdesin' pankartı asıldı. - İSTANBUL
Lacivert-beyazlı kulüp, Denizlispor mücadelesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in yerini Kayserispor mücadelesinde boş bıraktı. Yedek kulübesinde Bilgin'in oturduğu koltukta fotoğrafı yer alırken, karanfiller konuldu.
Öte yandan tribünde de 'Nursal Abi daima kalbimizdesin' pankartı asıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kasımpaşa, Nursal Bilgin'i unutmadı
Etiketler : Denizlispor, Kayserispor, Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor
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