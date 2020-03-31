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Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız

Kasımpaşa Spor Kulübü, koronavirüs salgını sebebiyle hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını, ücretsiz izne çıkarılmayacağını ve maaşlarında da indirime gidilmeyeceğini açıkladı.

31.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:44

Kasımpaşa , koronavirüs salgını ile mücadele döneminde çalışanlarının durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu dönemde ihtiyaç sahiplerine destek olacakları da aktarılırken, şu ifadelere yer verildi: "Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Bu süreçte Kulüp Başkanımız Turgay Ciner'in isteği doğrultusunda Kasımpaşa Spor Kulübü olarak;

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BIRAKACAĞIZ"

Hiçbir çalışanımızı işinden ayırmayacağız. Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız. Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz. Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz. Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız. Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz."

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Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız

Kaynak: İHA

Etiketler: Kasımpaşa, Spor

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız

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Haberler ›› Spor ››Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız - Spor
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